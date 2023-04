VIDEOINTERVJUU | "Savvusanna sõsarad" lavastaja Anna Hints: "See film on sooülene, mitte feministlik."

Üliedukalt alustanud Eesti dokumentaalfilmi „Savvusanna sõsarad“ autor Anna Hints naudib oma suure töö kiitust ja edu. Auhinnatud lugu, mis tugevalt kiidetud nii publiku kui kriitikute poolt, ei ole just tavaline nähtus, seega spekulatsioonid Oscarite jagamisest järgmisel aastal on tõstmas pead. Kinosaade tegi Annaga intervjuu, et veidi selle filmi tegemise tausta uurida.