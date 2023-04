„Melchiori“ näitleja Maarja Johanna Mägi keskaegse naise rollist: inimesed vaatasid imelikult, kui karvaste jalgadega randa läksin

Märten näitab, et temal on saatesse tulekuksi tossunöörid kinni seotud nõnda nagu keskajal lipsukesi tehti: kahe kõrva asemel on üks. Maarja sõnab, et ka tema kasutab argielus sellist varianti rohkem. „Üks asi veel, mida seoses selle filmiga tegin…ma ei teagi, kui palju seda filmis näha on, aga karvakasv. Keskajal ju ei raseeritud jalgu ega kitkutud kulmusid. Ka mina olin filmi jaoks aasta aega väga naturaalne. Nägin, kui tabu ja imelik see on. Kuidas inimesed vaatavad, kui lähed suvel karvaste jalgadega randa. See ei ole ikkagi väga normaalne praegusel ajal.“