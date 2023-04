HÜVA NÕU | Uurimus paljastab: paljud meist kardavad avalikku kõnelemist rohkem kui surma

Kate Summerscale’i kirjutatud „Foobiate ja maaniate raamat“ annab põneva lühiülevaate inimeste nii haruldastest kui ka laialt levinud vaimse tervise häiretest. Autor selgitab, et foobiad ja maaniad on sügavalt isiklikud nähtused, mis ei ole enamasti moe- ega ajastupõhised, vaid kuuluvad tänapäevalgi levinud ärevushäirete hulka. Kes meist nende võrku langeb, ei sõltu ei meie sotsiaalsest staatusest, haridustasemest ega jõukusesest-vaesusest. Kuid tänapäeval mõistab ühiskond, et vaimse tervise probleeme saab ravida või vähemasti leevendada. Üks väga levinud foobia on glossofoobia – see tähendab, et avalikkuse ees rääkimine tekitab õudu. Miks ja kuidas sellest pääseda?