Taani kuninganna rikub 55 aastat kestnud lihavõttetraditsiooni

Iltalehti teatel on Taani kuningliku pere lihavõttetraditsioonide seas kirikuskäik, munajaht ja ühine munade värvimine. Kunstilembesele Margrethe II-le on südamelähedane just viimane kena komme. „Oleme mune värvinud sestsaadik, kui ma siin esimesi lihavõtteid pidasin. Ma armastan munade värvimist!“ on Tema Majesteet kuulutanud.