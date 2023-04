KÕHE VÄRK! Nublu uues muusikavideos ripuvad lae all naiste kehad

Äsja ilmunud loo sõnade autor on nublu ise ning loo produtseerisid koos temaga Gevin Niglas ja Olli Pekka Rikhard Vuorinen. Singli miksis Gevin Niglas ja masterdas Vallo Kikas. Mõlemad mehed said 6. aprilli õhtul oma kategooriates auhinnatud ka muusikaettevõtluse auhinnagalal .

Ka muusikavideo üks osatäitja on nublu ise. Video produtsent ja režissöör on Aleksandr Tokarev (A Cube Agency). Loo muusikavideo räägib sellest, kuidas peategelane ehk nublu elab oma minimalistlikus maailmas ja proovib endale ideaalset naist ehitada. Kuna kokkuvõttes selgub, et tegemist on võimatu missiooniga, võtab üks naistest peategelase elu.

Võttepäev kestis kokku umbes 18 tundi. „Kõige enam aega võttis ilmselt naiste lae külge kinnitamine,“ kommenteerib muusikavideo üks loojatest, Aleksandr Tokarev. „Alguses arvasime, et saame hakkama poole tunniga, aga lõpuks võttis see aega üle kolme tunni. Keeruliseks tegi olukorra veel see, et korraga said tüdrukud laes olla vaid kuni viis minutit,“ lisab ta.