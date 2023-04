Juubilar Teet Kallas: „Nagu ma ise, nii ka meie põlvkond hakkab otsi kokku tõmbama ja sealjuures väga otsustavalt.“

PILK ÜLE ÕLA: „Olen õnnelik, et üldjuhul on mind ümbritsenud head sõbrad. Nii et üldiselt loen oma saatust enam-vähem õnnestunuks,“ vaatab oma elule tagasi kahe päeva eest 80. sünnipäeva tähistanud kirjanik ja publitsist Teet Kallas. Foto : Remo Tõnismäe