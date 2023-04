Avantürist? Vaimuhaige? Kes on end kadunud Maddie McCanniks pidav poolatar Julia?

Viimastel kuudel on avalikkuse meeli erutanud 21aastase poolatari Julia väide, et ta usub end olevat 2007. aastal jäljetult kadunud Madeleine McCanni. Kas väikelinna neiu tahab lihtsalt kuulsaks saada? Kas ta väikese Maddie vanemate hingehaavadele ei mõtle? Ehk on ta tõesti lapsepõlves röövitud, kui ta ka pole Maddie McCann?