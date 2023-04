SUUR MOEDRAAMA! Tallinna moenädala „parim enne“ on läbi? Eesti mood allakäigurajal?

Vaevalt oli jõudnud kevadise Tallinn Fashion Weeki viimane sõu lõppeda kui sotsiaalmeedias prahvatas vimm. Moeeksperdid ning stilistid kurtsid, et üritus on suur veel vaid oma nimelt, tegelikkuses näeb koledat ja ebakvaliteetset moodi nii catwalk'il kui ka publiku seljas. Kas tegemist on kiusu või konstruktiivse kriitikaga. Palusime disaini- ja PR-ekspertidel pakkuda välja lahendusi, kuidas moeüritus mustast august välja tõmmata.