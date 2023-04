KISUB INETUKS! Triin Tuula läheb Priit Piilmanni pärandi tõttu mehe perekonna vastu kohtusse: olen maksnud juba väga ränka hinda, aga lapsed ei pea kannatama

„Tõepoolest, minu elu viimased aastad on kulgenud nagu õudusfilmis. Kohe pärast Priidu surma jõudis minuni jutt, kuidas osad Piilmannide perekonna liikmed kiitlesid oma tutvusringkonnas, et minu ja Priidu ühised lapsed ei saa mitte midagi. Selle praalimise eest olen neile muidugi äärmiselt tänulik, sest vastasel juhul oleksin ilmselt nende poolt seatud konksu heauskselt alla neelanud ja nüüd poleks enam midagi teha. Lapsed on testamendis loomulikult sees, aga neile jäetu on suurusjärkudes väiksem seaduslikust miinimumist ja sellegi saamine on justkui sõltuvuses teiste pärijate heast tahtest,“ jagab Triin Tuula kohtuvaidluse tagamaid.