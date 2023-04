HÜVA NÕU | Tiina Karjatse: lapselikku rõõmu tasub hoida nagu kullatera!

Heliterapeut, gongimeister ja muusik Tiina Karjatse räägib, et tema jaoks on oluline see, kui iga sündmus elus on pühendatud just rõõmule. Puhtale, siirale ja lapselikule rõõmule, mida kipume igapäevamurede ja eluraskuste tõttu tihti kaotama, kuid mida on tähtis hoida elavana nagu kullatera. Kuidas seda siis teha?