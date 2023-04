Mihkel Raud kolis Tallinnast minema: pealinna liiklus on minu jaoks ikka väga frustreeriv ja närviline

„Mõnes mõttes paikneb Pärnu minu tööde ja väljasõitude seisukohast strateegiliselt isegi paremas kohas kui Tallinn. Tallinna on siit umbes poolteist tundi, tavaline ameerika commute-inimene võib Ameerika suurlinnas igal hommikul kauemgi tööle sõita,“ sõnab Mihkel Raud intervjuus Eesti Ekspressile .

Raud sõnab, et viimastel aastatel on Tallinn muutunud tema jaoks mõnes küsimus väga raskesti elatavaks linnaks. „Liiklus on minu jaoks ikkagi väga frustreeriv ja närviline,“ sõnab ta.