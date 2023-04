STRIPTIISITAR LOLA PIHTIMUS: see on rõve, kui mehed üritavad mulle näppe sisse lükata. Mõtlen tantsides vaid rahale

„Mu kõige vanem klient oli ikka päris vana, üle 60 eluaasta, aga siis sa oledki sellise mõttelaadiga, et lihtsalt tantsi ja võta paljaks. Kui klient on väga kole, siis mõtlen oma mehe peale. Kui ta pole nii hull, et ei saaks talle otsa vaadata, siis mõtlen rahast ja sellest, et saan pärast oma sõbrannale rääkida, kui kohutav see oli,“ räägib Laureen.