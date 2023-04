KARJÄÄRIPÖÖRE! Franz Malmsten andis välja esimese singli

Franz Malmsten on otsustanud võtta enda karjääris uue suuna ja proovib lisaks näitlemisele läbi lüüa ka Eesti muusikamaailmas. „Üks hetk võttis ta mul lihtsalt ostukeskuses kratist kinni, kui mind nägi ja ütles, et me teeme selle ära,“ meenutas Franz, kuidas produtsent nägi temas potentsiaali ja pakkus talle võimalust oma esimene singel välja anda.