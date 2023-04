JÕUSAAL VÕI FOTOSTUUDIO? Fitnessitar Kaisa Kuusnõmm: kui ma oleksin paljalt riietusruumis ja seal parasjagu keegi filmiks, läheksid asjad väga kiirelt koledaks

Küllap on kogenud trennihundid juba harjunud, et jõusaalid pole ammu enam kohad, kus võiks kohata üksnes lihaseid pumpavaid või jooksulindil higistavaid asjaarmastajaid. Avalikest treeningusaalidest on saanud ühtäkki ka justkui väikestviisi fotostuudiod, kus treenijad oma sooritusi filmivad või Instagrami tarbeks peeglifotosid klõpsivad. Tuntud fitnessitarid Kaisa Kuusnõmm ja Liisa Hunt leiavad, et säärases sisuloomes pole miskit halba – seda muidugi vaid juhul, kui arvestatakse ka kõigi teiste treenijate privaatsusega. Mis puudutab aga riietusruumi peeglite ees poseerimist, jäävad mõlemad resoluutseks.