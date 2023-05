„PUUDUTA MIND“ 275. SAADE | Vello Rooveer: olen kirikutornist alla kukkunud, korralikult põrutada saanud, nüüd valmistan ehteid, mis on aidanud paljusid

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi „Puuduta mind“ saate külalisteks on seekord tornimeister Vello Rooveer, kes on ehitanud uue tornikiivri 16 Eesti kirikule. Ta on isegi kirikutornist alla kukkunud, kuid nüüd sepistab väeehteid, milleks ammutab ideid hoopiski ruunimaagiast ja viikingisümboolikast.

