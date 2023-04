VIDEO | KOLM MILJONIT PUUD! Charles ja William panid kuninganna projektile ilusa punkti

2021. aasta mais teatati, et Elizabeth II on läheneva plaatinajuubeli puhul algatanud suurejoonelise puude istutamise projekti, vahendab The Independent. See sai nimeks „Queen's Green Canopy“. Canopy tähendab inglise keeles nii baldahhiini kui ka võrastikku. Tema Majesteet oli oma pika elu jooksul mitmeid puid istutanud ning roheluse lisamise projekt oli talle väga südamelähedane.