OH ÜLLATUST! Liis Lusmägi naaseb teleekraanile

TV3 andis sotsiaalmeedias teada, et „Stuudio“ saatega liitub Liis Lusmägi, kes on varem juhtinud „Duubli“ saadet koos Mihkel Raua, Jürgen Pärnsalu ja Taavi Libega. Liisi esimene päev taas teleekraanil oli esmaspäeval, 3. aprillil. „Ma usun, et selline naiselik pikantsus tuleb abiks,“ ütles ta kaassaatejuht Reinule.