TFW 2023 KEVAD | Liina Stein: moemaailma trendid jätavad mind külmaks, teen ja kannan asju mida tahan

“Olen alati öelnud, et moes on see, mis kandjale sobib. Resort kollektsioon „Suvine vallatlus“ on puhtalt mu sisetunde looming. Moemaailma trendid jätavad mind külmaks. Teen asju, mis mulle meeldivad ja mida ma ise kannan. Täna kõnetab mind 70ndate hipivibe oma positiivsuses, naiivsuses ja mängulisuses,“ nendib Stein.