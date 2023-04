106aastasest naisest sai Vogue'i ajaloo vanim kaanestaar

Filipiinide Vogue'i kaanestaar Apo Maria „Whang-Od“ Oggay on pärit sealsest põlisrahvusest ja elab Kalinga provintsis kauges mägikülas nimega Buscalan. Vanadaam hoiab elus iidset tätoveerimiskunsti batok ning teda on nimetatud ainsaks elusolevaks mambabatok'iks ehk traditsiooniliseks Kalinga tätoveerijaks. Tätoveerima hakkas ta 90 aastat tagasi – 16aastaselt, vahendab The Guardian.