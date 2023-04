Menuautor: "Olen kindel, et Kurt Cobain mõrvati."

8. aprillil täitub juba 29 aastat päevast, mil leiti Nirvana superstaari Kurt Cobaini surnukeha. Politsei järeldas, et 27aastane andekas, kuid omadega pahuksis rokkar oli end jahipüssist maha lasknud mõni päev varem, 5. aprillil 1994. Tänini pole vaibunud kuuldused, et Cobaini surm ei pruukinud olla enesetapp. Nüüd valab menuautor ja dokumentalist Ian Halperin õli tulle - tema sõnul oli raudkindlalt tegu mõrvaga. Kas tapatööga on seotud Kurti lesk Courtney Love?