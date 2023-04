„KINOSAADE“ 195. OSA | Aasta parimad filmid samal ajal? „John Wick 4“ ja „Savvusanna sõsarad“ on imelised. Lisaks kuulajamängu II episood

„Kinosaate“ 195. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud („Night of the Demons“, „That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Scarlet Bond“ jpm!)