TFW 2023 KEVAD | Kristiina Ojuland säras moelaval nagu miljon dollarit

Uurisin Kiristiinalt, kuidas tema moelavale sattus. „Disainer Gerli A. Chantelle ütles, et tal on kleit, mis sobib nagu valatult mulle. Loomulikult, kui nägin seda olin kohe nõus seda ka moeshowl kandma. See on ülimalt kaunis kuldne kleit, mis on valmistatud tuhandetest pärlitest ja kaalub tohutult palju, kuid samas on ülimalt efektne,“ pajatas Kristiina. Kleit nägi tõepoolest välja nagu unelm mõnest vanast Hollywoodi filmist.