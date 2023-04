Kas päikesepaneel on end ära tasunud? Jaan Rekkor selgitab omapärast hommikurutiini: pean vaatama, palju raha taevast alla tuli

Esmaspäeval 65. sünnipäeva tähistav näitleja Jaan Rekkor paljastas saates „Hommik Anuga“, et hommikuti virgudes on tal omapärane rituaal: nimelt uurib ta esimese asjana nii ilmateadete kui Eesti Energia mobiiliäppe. Nimelt on Rekkor päikesepaneelide entusiast, kes püüab end pidevalt olukorraga kursis hoida.