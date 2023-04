RÕÕMUSÕNUM: „Suure paugu teooria“ staar sai armsa pisipõnni emaks

View this post on Instagram

Kaleyl on seljataga kaks abielu, mõlemad eksmehed on sportlased. 2013–2016 oli ta abielus tennisist Ryan Sweetingiga. Mullu septembris purunes samuti kolm aastat kestnud abielu nimeka ratsasportlase Karl Cookiga. Ehkki Kaley on leidnud armastuse, lubab ta enam mitte abielluda.