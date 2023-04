Taaskordne riid kunagiste sõbrannade vahel! Triinu Liis McNairn endast solvava blogipostituse vorpinud Mallukale: mina sind ei torgi, miks sa teed nii?

Paistab, et suhted kunagiste sõbrannade Mallu Mariann Treimanni ja Triinu Liis McNairni vahel pole aja jooksul soojenenud. Laupäeval teritas Mallukas oma blogis hammast Triinu Liis McNairni kallal, viidates, et tolle TikTokis tehtud otseülekannet oli ebameeldiv vaadata. Triinu Liis on kunagise sõbranna teravast blogipostitusest aga hämmelduses ja kutsub Mallukat üles mõistlikkusele.