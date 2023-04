KREISIRAADIO PÖÖRASED AJAD: „Meid ei huvita, mida teie meist arvate. Te võite meid sõimata, Laarile teada anda, võite isegi Merile kurta, et mingid vennad mölisevad raadios. Ärge kuulake meid!“

„Eetris on „Kreisiraadio“ ja stuudios on... Ma ei hakka nimesid nimetama, neid ei ole vaja kellelgi teada,“ kuulutab meeshääl, mis on äravahetamiseni sarnane Peeter Oja häälega. „Meid ei huvita, mida teie meist arvate. Te võite meid sõimata, Laarile teada anda, võite isegi Merile kurta, et mingid vennad mölisevad raadios. Ärge kuulake meid, meil on palju rahulikum saadet teha, kui on vähem kuulajaid!“ Küll veidi lühendatult, aga umbes selliste sõnadega algas 30 aastat tagasi kõige esimene „Kreisiraadio“. Saade, mis peaaegu kohe tõusis kustumatu tähena Eesti huumoritaevasse.