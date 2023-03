Õnnesoovid! Marina Kaljurand sai neljakordseks vanaemaks

„See on tõesti minu ilusaim naistepäev, minu poja perre sündis Emili, kes on neljas lapselaps ja esimene tüdruk, nii et võite ette kujutada, kui oodatud ta oli,“ ütleb õnnelik vanaema.

Emili sündis Marina poja Kristjani perre, kus kasvasid juba kaks poega – nelja-aastane Karl August ja kaheaastane Oskar. „Poistele oli alguses väike pettumus, et Emili on nii tilluke – ei räägi ega mängi. Nüüd on poisid uhked, et on „nii suured ja targad“ ja saavad õde hoida ja õpetada,“ lisab Marina.