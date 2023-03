ARVUSTUS | Mida peaks põrandaalused koomikud tegema, et nende soolotuurid oleksid sama menukad kui Valgu või Hundi vestlusõhtud?

Eesti esinaiskoomik Ann Vaida vallutab tänavu lavasid oma soolotuuriga „Kõrvalmõjud“. Kui Tigrani sõu reklaamplakat võttis aega ilmselt tunde, siis Anni oma tundub olevat kiiruga Canvases kokku klopsitud. See näitab, et Anni publik ei tulegi kohale mitte korralikult viimistletud plakati, vaid naise huumorisoone pärast. Oma viieaastase lavakogemuse põhjal on naise meelisteemadeks kujunenud ühiskond, poliitika ja igapäevaelu kohmetused, mis balansseerivad neid koletusi, mida me igapäevaselt meediast lugeda saame.