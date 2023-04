Lutsu huumoripreemia laureaat Kait Kall: mulle pole mitte midagi kergelt tulnud, olen pidanud magama ka keldris koos rottidega

Tänavuse Oskar Lutsu huumoripreemia laureaat Kait Kall tunnistab avameelses intervjuus, et talle pole elus mitte midagi kergelt tulnud. Pärast teatrikooli lõpetamist ei saanud ta teatrisse ametissegi, tal polnud vahepeal kuskil eladagi ja nii tuli kodutu kombel isegi keldris ööbida. Kall kirjeldab stand upilikus stiilis, et tuntuse saavutamine pole sugugi lihtne. „Kui teeme Piusiga etendust, siis kuna mina olen esimene, ütlen alguses publikule, et mina olen soojendaja, ja see, kes meelelahutuses esimesena tuleb, pole ju kunagi hea. Bon Jovi ju ka ei esinenud laululaval enne Terminaatorit. Mina olen eelroog, teen Piusile eelmängu. Teatris võin teha eelmängu, aga kodus ei taha, et teen eelmängu ära ja siis tuleb Pius peale."

Kall ei salga, et on võidelnud pikalt läbipõlemisega, et ei ole olnud hea isa ja räägib otsekoheselt, miks nali on väga halastamatu vorm.