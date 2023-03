ESIMENE LIIGE KOHAL! Lennujaama reisiterminali Estonia klaver võttis suuna Eurovisioni poole

„Täna varahommikul viidi reisiterminalist ära Estonia klaver, mille AVA-Ekspress mehed toimetasid õrnalt ja ettevaatlikult Estonia Piano Factory ehk klaverivabrikusse. Peagi pannakse see teele Liverpooli, täpsemalt Eurovisiooni lavale, et Alika Milova saaks sellel Eesti eurolooga võidu koju tuua,“ kirjutatakse postituses. „Muretsemiseks pole põhjust, sest peale võistlust on klaver meil tagasi. Seniks aga hoiame pöialt Alikale!“