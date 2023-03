Näitleja Einar Kuusk kaotas prahti investeerides kogu Netflixi filmist teenitud raha: vahel jood šampust, teinekord sööd s*tta

Einar Kuusk on noor filmitegija ja näitleja, kelle hulljulgete YouTube'i videote saatel on üles kasvanud paljud praegu 20ndates eluaastates inimesed. Möödunud aasta maikuus rääkis Kuusk intervjuus Õhtulehele, et maailma filmitööstuses jala ukse vahele saamine oli tema pikaaegne unistus. Just seetõttu asus mees elama nii USA-sse kui Inglismaale.