HÜVA NÕU | Miks me reageerime tühiste probleemide korral üle ja ägestume?

Bruce D. Perry on öelnud enda ja Oprah Winfrey kirjutatud raamatus „Mis sinuga juhtus?“, et meie maailm on suhtevaene. Elame keskkondades, kus kohtame vähem inimesi, ja isegi kui kellegagi kohtume ja suhtleme, ei kuula me üksteist ega ole päriselt kohal. Selline ühenduse puudumine muudab meid haavatavamaks.