GALERII JA REPORTAAŽ | Salaelu „Uue laulu“ kulisside taga! Mart Sander: oleme tsirkuse ahvikesed, keda korraks näidati, aga finaali meil ilmselt pääsu pole

„Kuna olen suhteliselt vara ärganud, siis on hääl ka väsinud. Mul on elus ühe korra olnud kontserdil selline asi, et käib krõks ja siis on vaikus ja pärast seda enam ei laula. Jumal tänatud, siin läks sujuvalt,“ räägib muusik Alen Veziko eestikeelsete laulude võistluse „Uus laul“ võtetel. Televaatajateni jõuab saade juba sel pühapäeval, mil suurima lemmiku tiitli nimel hakkavad võistlema 32 laulu.