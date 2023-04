JÄRGMINE STAAR SIRGUMAS! „Uue laulu“ 12aastane täht: olin väga närvis ja kahtlesin, kuidas mind vastu võetakse

Me kõik teame lugusid staaridest, kes on liiga noorelt tuntuks saanud ja hilisemas elus vaimse tervise probleemidega võidelnud. Ka vokaaliõpetaja Hanna-Liina Võsa tunnistab, et kuna töötab väga väikeste lastega, peab ta arvestama eri nüanssidega.