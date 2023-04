FLORIAN WAHL: "Tegelikult olen Harju keskmine nitronümf, kes loob ja joob nagu iga teine."

Florian Wahl alias Kurt Cocain alias Mister Metamorfoos on artist, kes keksleb reaalsuse ja fantaasia piiridel. Tema kunst on koomiline, ikooniline, perversselt armas ja hüsteeriliselt rahustav. Keegi täpselt ei tea, kas ta on diivatsev diletant, ekstsentriline pedagoog või hoopis illegaalse parukapoe omanik. Laval on teda kirjeldatud enigmaatilise, krüptilise ja alati plahvatusliku olendina.