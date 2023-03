NAISKÕRVALOSATÄITJA AUHIND I Ragne Pekarev: „Mina võtan kõik hullused vastu.“

Kuu aja taguses intervjuus Õhtulehele rääkis Ragne lavastusest „Kõik minu emast“ silmade särades: „Praegu lihtsalt tuleb nii palju häid materjale igalt poolt mujalt ka, kus on ka naisi rohkem. Vanemuise lavastus „Kõik minu emast“ on ses mõttes hea näide – laval on peamiselt naistebänd. Vaatan oma lavapauside ajal etendust telekast ja mõtlen, kui hästi see kõik täna jälle jookseb! Kuulan ja imetlen oma kolleege ning olen sel hetkel jälle väga õnnelik, et saan sellist tööd teha.“