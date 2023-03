"Rick & Morty" looja pääses koduvägivallasüüdistusest

Kaabeltelekanal Adult Swim teatas jaanuaris, et seriaal jätkub, kuid ilma Roilandita. Sarja kaasloojale oli esitatud süüdistus koduvägivallas. NBC Newsi teatel puudutasid süüdistused 2020. aasta jaanuaris aset leidnud intsidenti, kuid seni oli skandaal maha vaikitud. Kultusseriaali loojat ning kahe nimitegelase kehastajat süüdistati kehavigastuste tekitamises, kuid ka vabaduse võtmises ähvardamise, vägivalla ja/või pettuse teel.

Roiland vahistati sama aasta augustis, kuid lasti 50 000 dollari suuruse kautsjoni vastu vabaks. Süüdistusi ta omaks ei võtnud. Nüüd ütles Orange'i maakonna peaprokuröri esindaja Associated Pressile, et süüdistus on seoses tõendite nappusega tagasi võetud.