83aastane Briti teletäht sai teada, et tal on 50. eluaastates tütar

„Öelda, et tegu oli üllatusega, on väga leebelt öeldud,“ tõdeb inglise teletäht („Only Fools and Horses“, „The Darling Buds of May“) Daily Mirrori intervjuus. Selgus, et Davidil on 52aastane tütar Abi Harris ja kümneaastane tütrepoeg Charlie. Abi näitlejast emal Jennifer Hillil („Octopussy“) oli olnud Davidiga põgus suhe, millest 1970. aasta oktoobris sündis tütar. Ka Abi tegutseb näitlejana.