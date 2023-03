VIDEO | 21aastane poolatar: „Ma usun, et olen Madeleine McCann!“

21aastane poolatar, kes hiljuti tekitas sensatsiooni väitega, et ta on 2007. aastal Portugalis kaduma läinud Madeleine McCann, andis esimese suure teleintervjuu. „Ma usun, et olen Madeleine McCann,“ kinnitas Julia Faustyna teisipäeval USAs eetrisse jõudvas menusaates.