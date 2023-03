ÕNNETUS EI HÜÜA TULLES! Keili Sükijainen peab erakorraliselt operatsioonile minema: natuke hirmus ikka, aga loodan, et kõik läheb hästi

Kuigi esialgu lootis telenägu, et midagi hullu pole juhtunud ja küll see olukord laheneb võimalikult kiiresti, siis EMOs selgus, et vigastus on väga tõsine ja Keili peab operatsioonile minema. „Pean teisipäeval kell 7.20 hommikul Tartusse operatsioonile minema. Ma ei tea, kuidas see võimalik on. Ma ei ole nii kobakäpp... Mul ei ole kunagi tervisega mingeid probleeme olnud,“ sõnab Keili murelikult.