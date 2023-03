PARIMAD PALAD! „Õnne 13“ superfänn kogub Morna rahva värvikamaid väljaütlemisi: kõige sümpaatsem tegelaskuju on loomulikult Laine

„Andke see fotoaparaat minu kätte ja ma spioonin kõik Morna saladused üles,“ põrutas kord Laine Rosenkampf-Jägerfreund telesarjas „Õnne 13“. Aastaid Maarjamaa rahva südameid vallutanud seriaali mahlakad tsitaadid ja sügavad elutarkused levivad sotsiaalmeedias kulutulena ning leiavad tsiteerimist ka nende suus, kel endal hittsarja vaatamiseks ehk ammu mahti pole jagunud. Selle eest, et Laine, Alma või Mare väljaütlemised ka sotsiaalmeedias kajastatud saaks, on võtnud oma pühaks ülesandeks EKA magistrant Liina Lelov.