Kristiina Garancis: „Sotsiaalne tundlikkus on teatris väga hästi sees olemas ja esindatud.“

Vaba Lava uksel tervitab kõiki Vaba Lava Narva juht Märt Meos. Kuna gala lavastaja Andres Puustusmaa on meedia eest peitu pugenud, tuleb nüüd Meosel tuli enda peale võtta. „Kuna teatripäev toimub sellel aastal Narvas ja me ei saa sellest üle ega ümber,“ ütleb Meos sissejuhatuseks, „nii et väike Ukraina vari on selles etenduses sees. Aga ma ei ütleks, et siin valitseks vaid minoorsed noodid. Kindlasti on ka lõbusamaid hetki – nii nagu ühele galale kohane. Kindlasti on pisaraid, kindlasti on naeru. Nagu ka igas heas lavastuses.“