HÜVA NÕU | Säästes rikkaks? Kas oled enda kulud võimalikult madalaks viinud?

Rahalise vabaduse ekspert Vallo Arumäe on loonud rahalise vabaduse teekaardi mudeli, mis hõlmab endas viit rahalise vabaduse taset: ellujäämine, turvalisus, heaolu, jõukus ja rahaline vabadus. Turvalisuse tasemel inimestel on säästmise harjumus, kogunenud 3-5 kuu jagu rahapuhvrit ning on ka väike seemneraha investeerimiseks. Aga kuidas sealt edasi liikuda, et jõuda heaolu tasandile?