Jaak Allik: „Puhtmatemaatiliselt me näitlejate üleproduktsioonist rääkida ei saa.“

KAKS KOOLI ON PAREM KUI ÜKS? „Olen alati lähtunud sellest, et kui meil kunstiõpetuses on erinevad koolkonnad või erinevad suured meistrid, siis nende ühte kooli kokkukutsumisest ei tule midagi head,“ sõnab Jaak Allik. Foto : Aldo Luud