VIDEO | SENSATSIOONILINE HETK: prints Harry saabus Londonis kohtusse

BBC Newsi teatel osaleb Sussexi prints koos mitme teisee nimeka isikuga kõmuväljaannete Daily Mail ja Mail On Sunday emafirma Associated Newspapers Ltd (ANL) vastu algatatud kohtuprotsessil, mis puudutab eraelu puutumatust. Lisaks Charles III nooremale pojale Harryle süüdistavad ANLi ebaseaduslikus infokogumises Sir Elton John ning näitlejad Sadie Frost ja Liz Hurley. Kirjastaja ise nimetab süüdistusi absurdseks laimuks.