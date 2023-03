HIIGELGALERII | Lennusadam avas uue näituse sensuaalse ja salapärase maskiballiga. Itaallased vaimustusid suursugusest õhtust: „Veneetsia karneval jätkus Tallinnas!“

Lennusadama vankumatu vedur Urmas Dresen hingab kergendatult, sest kauaoodatud näituse tõeks saamisel oli mitmeid takistusi, kuid viimaks avati see tõeliselt suurejoonelise peo käigus. „Veneetsia näituse avasõu pakkus nii traditsioonidest kantud värvikirevust kui ka võimsaid emotsioone ning vaoshoitud salapära ja seda kõike kaasaegse tempokusega. Ingmar Jõela ja Utopia Entertainment lummasid külalisi jäägitult oma etteastetega,“ kiidab ta. „Algselt oli mõeldud, et näitus pannakse kokku eksponeerimiseks Austraalia meremuuseumis Sydneys ja seejärel Taani meremuuseumis Helsingøris. Meile tuli osalemiseks pakkumine taanlastelt. Siis tuli Covid ja tähtajad hakkasid nihkuma ning seejärel teatas oma loobumisest Austraalia. Poolteist aastat tagasi oli kõik veel üsna lahtine, aga taanlased ei hüpanud alt ära ning Veneetsia näitus jõudis sinna kohale. See tähendas ka meil graafiku muutust, aga lõpp hea, kõik hea, sest nüüd on näitus Lennusadamas kuni aasta lõpuni külastajaile vaadata.”