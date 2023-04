„PUUDUTA MIND“ 274. SAADE | Eesti nõidade seiklused Egiptuse salakambrites, kuhu tavaturiste ei lubata, sest pühapaikade rüvetajatega võib juhtuda nii mõndagi koledat

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi „Puuduta mind“ saate külalisteks on seekord tuntud nõiad Liina Velsker, Heli Ayera ja Teresa Mängel. Naised on juba aastaid käinud tarkusi kogumas Kairo ülikooli egüptoloogidelt ning loomulikult viiakse neid Egiptuses ka kohtadesse, kuhu turiste ei lubata. Heli on teedel kulgeja, taevasse vaataja, päikese püüdja, mägedes hingaja, valge Wicca nõid, šamaan ja pühitsetud Avaloni preestrinna. Mina on selgeltnägija ja maag. Ta on õppinud Moskva Rahvusvahelise Selgeltnägemise ja Energiateraapia Akadeemias. Ta on saanud isegi Dalai Lama pühitsuse. Ka Tereza on oma elus palju reisinud mööda maailma erinevaid nurkasid. Külastanud Indias gurusid, peatunud Brasiilia meediumi juures ja sügaval džunglis Amazonase ravitsejate juures. Elanud Ameerika ja Venemaa Siberi tarkade ja šamaanide juures

Vaata videot!