„PUUDUTA MIND“ 272. SAADE | Tereza Mängel: meie, nõiad, käime selles teises Egiptuses, millest turistidele ei räägita, sest turism ei toida väekohti

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi „Puuduta mind“ saate külalisteks on seekord tuntud nõiad Liina Velsker, Heli Ayera, Teresa Mängel. Naised on juba aastaid käinud tarkusi kogumas Kairo ülikooli egüptoloogidelt ning loomulikult viiakse neid Egiptuses ka kohtadesse, kuhu turiste ei lasta. „Me oleme näinud hunnikus saateid, kus küsitakse, kuidas neid püramiide ikka ehitati. Tegelikult on see kõik on teada. Joonistused on seinte peal, aga turistile seda ei räägita, sest kui ei ole salapära, siis see turist ju ei tule,“ teavad nõiad.

Vaata videot!