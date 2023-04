„PUUDUTA MIND“ 271. SAADE | Ruuben Kaalep: "Riigikogu ajal käisin kohtumas nõidade ja alternatiivterapeutidega ning sain abi. Tean ka teisi poliitikuid, kes on seda teinud, neil võiks olla rohkem julgust sellest avalikult rääkida.“

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi „Puuduta mind“ saate külaliseks on seekord maausuline noor mees Ruuben Kaalep. „Tahan rääkida Eesti põlisusust – sellest, kuidas loodususk on hingeliselt kõigile eestlastele omane ja kuidas selle teadvustamine aitaks ühendada lõhestunud rahvast,“ selgitab Ruuben. „Pärast nelja aastat Riigikogus tahan pühenduda just sellele, et teadlikkust esivanemate vaimsusest eestlaste seas tõsta. Riigikogu ajal käisin ka kohtumas erinevate nõidade ja alternatiivterapeutidega. Nägin, kui olulist tööd nad teevad, et aidata paljusid inimesi, kes tervishoiusüsteemist abi ei saa, ja leidsin ka ise neilt abi ja toetust. Tean ka teisi poliitikuid, kes on nõidade juures käinud, ja arvan, et võiks olla rohkem julgust sellest avalikult rääkida.“

Vaata videointervjuud!