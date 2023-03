Vähi seljatanud lauljanna teatas rõõmusõnumit beebiootusest

Madalmaadest pärit Floor Jansen (42) teatas sotsiaalmeedias, et tema ja Rootsi ansambli Sabaton trummar Hannes Van Dahl ootavad teist last. Paari esiktütar Freja sai hiljuti kuueseks. „Elu on ilus! Meist saab kolme asemel neli! Frejast saab suur õde!“ kirjutas Jansen, kes andis eelmisel nädalal välja oma esimese sooloplaadi „Paragon“.